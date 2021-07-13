Фармацевт назвала два способа сэкономить на лекарствах

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Россиянам назвали два способа сэкономить на лекарствах без вреда для здоровья. Об этом рассказала эксперт фармацевтического рынка, провизор Ирина Булыгина в эфире радио Sputnik.
Эксперт порекомендовала просить работника аптеки назвать все имеющиеся в наличии лекарства с нужным действующим веществом. Это поможет выбрать более дешевый препарат с необходимым лечебным эффектом, объяснила Булыгина.
"Вы должны понимать, что действующее вещество одно, а торговых наименований может быть до 50 разных, и ценовая линейка у них будет различаться в разы, и речь не про копейки и даже не про рубли", – рассказала фармацевт.
Специалист также посоветовала заранее покупать препараты против хронических заболеваний, которые были прописаны врачом. Стоимость таких лекарств со временем может возрасти, пояснила Булыгина.
"Если человек "хроник" и использует одни и те же препараты, которые нужны ему постоянно, то имеет смысл смотреть срок годности и покупать впрок", – сообщила эксперт.
Она добавила, что гражданам не стоит закупать таблетки на случай возможного заболевания.
"Чем вас будут лечить – это прерогатива врача, а протоколы лечения меняются очень быстро", – подытожила Булыгина.
Ранее врач-терапевт Алексей Хухрев предупреждал россиян об уловках фармацевтов. Он отмечал, что сотрудник аптеки делает это для того, чтобы побудить желание купить более дорогой препарат или приобрести какое-то лекарство дополнительно.
В России сократились продажи аптечных сетей
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