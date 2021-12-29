Врачи рассказали, как снизить риск тяжелого течения коронавируса

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Избавление от лишнего веса снижает риск осложнений при COVID-19. К такому выводу пришли врачи из Кливлендской клиники, сообщает "Газета.ру".

Исследователи проанализировали истории болезней 20 тысяч взрослых пациентов с ожирением, из которых 5 053 человека в период с 2004 по 2017 год прошли через операцию по уменьшению желудка. К марту 2020 года они потеряли в среднем на 19% массы тела больше, чем те, кто пытался похудеть без операции.

Ученые установили, что обе категории пациентов заражались коронавирусом с одинаковой частотой, однако те, кто сбросил больше лишнего веса, на 43% реже попадали в больницу. Кроме того, на 63% реже им требовался дополнительный кислород. В среднем тяжелая форма COVID-19 развивалась у них на 60% реже.

Авторы исследования признали, что точная связь между тяжестью коронавируса и лишним весом пока неясна. Однако предполагается, что причина кроется в общем состоянии организма, лучше борющемся с инфекциями, когда вес находится в пределах нормы.

Данные исследования могут улучшить результаты борьбы с COVID-19 в странах, где распространено ожирение среди населения.

Ранее сообщалось, что причиной возникновения новых штаммов коронавируса в будущем могут стать люди со слабым иммунитетом. К такому выводу пришли американские ученые. В выборку они включили людей, привитых хотя бы одним компонентом вакцины от коронавируса с 10 декабря 2020 года по 16 сентября 2021-го. Анализ показал, что риск развития инфекции у пациентов с дисфункцией иммунитета на 20–33% выше, чем у других людей.