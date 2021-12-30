Ученые раскрыли данные по смертности от "Омикрона"

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин
"Омикрон" имеет уровень смертности на 75% меньше, чем предыдущие штаммы коронавируса, сообщает издание The Telegraph, ссылаясь на данные исследователей из Национального института инфекционных заболеваний в Южной Африке и их коллег из Университета Претории.
Ученые наблюдали за пациентами, госпитализированными в городе Цване, провинция Гаутенг. Именно это место стало первоначальным эпицентром вспышки нового штамма. Специалисты выяснили, что из-за "Омикрона" в больницах умерли 4,5% пациентов. При этом при предыдущих волнах коронавируса этот показатель достигал 21,3%.
Также исследователи обратили внимание на то, что меньше половины попавших на больничную койку нуждаются в кислородной терапии, тогда как в случае с прежними штаммами этот показатель достигал 99,5%. Число нуждающихся в интенсивной терапии было равно 1%, тогда как при предыдущих вспышках болезни – 4,3%.
Пациенты, госпитализированные в период вспышки "Омикрона", выписывались в среднем через 4 дня по сравнению с 8,8 днями при предыдущих волнах
Исследователи считают, что скоро произойдет полное разделение показателей заболеваемости и смертности, что положит конец эпидемии и приведет к эндемической фазе.
Ранее исследователи из ЮАР пришли к выводу, что антитела, вырабатываемые в организме зараженных "Омикроном", способны нейтрализовать вариант коронавируса "Дельта". Иммунная защита у переболевших новым штаммом увеличивалась в 4,4 раза при контакте с последним.
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