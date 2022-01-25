Врач заявил о невозможности отличить штамм "Дельта" от "Омикрона" в домашних условиях

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Врач-инфекционист Николай Малышев считает, что определить штамм коронавируса у заболевшего в домашних условиях невозможно. Об этом специалист заявил в интервью ТАСС.

Как утверждает Малышев, разновидности инфекции "Дельта" и "Омикрон" имеют схожие клинические проявления.

"Заподозрить можно, но диагноз поставить очень трудно", – сказал инфекционист.

Он уточнил, что для определения разновидности вируса необходимо проводить лабораторное тестирование.

Ранее Малышев предположил, что пик заболеваемости коронавирусом ожидается в России в начале – середине февраля. По его мнению, число зафиксированных случаев может превысить отметку в 100 тысяч заболевших ежедневно.