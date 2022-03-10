Вирусолог рассказал, когда нужно вакцинироваться после "Омикрона"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

После перенесенного штамма "Омикрон" делать прививку против коронавируса нужно не раньше чем через шесть месяцев, рассказал начальник лаборатории особо опасных инфекций центра ФИЦ Фундаментальной трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов.

"Сложно говорить, потому что индивидуальный разброс очень сильный. Кто-то заболевает через четыре месяца повторно. В таких случаях полгода – это нормально, рекомендованная цифра", – рассказал Чепурнов в беседе с Ura.ru.

Вирусолог подчеркнул, что переболевшим гражданам нужно ориентироваться на эпидемиологическую ситуацию.

"Основным показателем будут являться эпидемиологические события, потому что "Омикрон", очевидно, уходит сейчас и будет поддерживаться в небольшом количестве заболевших", – подчеркнул Чепурнов.

В свою очередь, микробиолог, научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова, академик РАН Виталий Зверев добавил, что вакцины против коронавируса должны быть модифицированы под новые варианты вируса.

Ранее гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что пандемия коронавируса в мире далека от завершения. По его словам, вирус продолжает эволюционировать и остается опасен.

В свою очередь, врач-инфекционист, доцент кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ имени Пирогова Иван Коновалов напомнил о необходимости пройти ревакцинацию от COVID-19. По его словам, это важно для создания иммунной прослойки. Врач отметил, что по рекомендациям Минздрава РФ повторную прививку нужно делать через шесть месяцев после вакцинации.

