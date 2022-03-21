РЖД отменили обязательное ношение масок в поездах и на вокзалах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

РЖД отменяют обязательное ношение масок для пассажиров поездов дальнего следования и на вокзалах, сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что это связано со стабилизацией эпидемиологической ситуации.

"Например, отменяется обязательное требование замерять температуру тела пассажиров в ходе поездки на поезде, а также им больше не надо носить маски и соблюдать социальное дистанцирование в вагонах-бистро и вагонах-ресторанах", – говорится в сообщении.

В РЖД отметили, что специалисты по-прежнему будут проводить дезинфекцию подвижного состава и помещений вокзалов, уделяя особое внимание контактным поверхностям.

14 марта Сергей Собянин отменил масочный режим в Москве из-за стабильного улучшения эпидемиологической ситуации в городе. Также были отменены регулярное измерение температуры тела работников и установка разделительных перегородок на рабочих местах.

Позже обязательное ношение масок отменили в Московской области и некоторых других российских регионах.

Аналитики в ходе опроса выяснили, что 16% москвичей намерены продолжать носить маски в общественном транспорте, лифтах, торговых центрах и магазинах, больницах и поликлиниках, госучреждениях, музеях и библиотеках, вокзалах, аэропортах и других местах большого скопления людей. При этом более половины жителей Москвы – 51% – заявили, что больше нигде не будут носить маски.