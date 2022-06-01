Восстановление системы евробезопасности на прежних условиях невозможно – МИД РФ

Фото: depositphotos/Zwiebackesser
Запад сам разрушил систему европейской безопасности и рано или поздно ему придется ее восстанавливать. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Григорий Машков.
"Но на прежних условиях это уже будет невозможно", – приводит слова Машкова ТАСС.
Ранее секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что Украина была для Запада лишь предлогом, чтобы в открытую развязать гибридную войну, направленную на ослабление и изоляцию России. По его словам, это доказывает развернутая в мире глобальная антироссийская кампания. Как считает Патрушев, эти планы вынашивались задолго до февраля 2022 года и их бы реализовали независимо от действий России.
До этого верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз обязан стать серьезной военной силой, поскольку методы мягкой силы наглядно продемонстрировали свою недостаточность на фоне текущей ситуации на Украине. Также Боррель призвал страны Евросоюза вслед за НАТО увеличить расходы на оборонные нужды. Он отметил, что оборона не входит в компетенцию ЕС, поэтому его члены должны действовать самостоятельно, но координированно.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин
заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Мировые цены на еду за 2021 год выросли почти на 30%
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: