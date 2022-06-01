Восстановление системы евробезопасности на прежних условиях невозможно – МИД РФ

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Запад сам разрушил систему европейской безопасности и рано или поздно ему придется ее восстанавливать. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Григорий Машков.

"Но на прежних условиях это уже будет невозможно", – приводит слова Машкова ТАСС.

Ранее секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что Украина была для Запада лишь предлогом, чтобы в открытую развязать гибридную войну, направленную на ослабление и изоляцию России. По его словам, это доказывает развернутая в мире глобальная антироссийская кампания. Как считает Патрушев, эти планы вынашивались задолго до февраля 2022 года и их бы реализовали независимо от действий России.

До этого верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз обязан стать серьезной военной силой, поскольку методы мягкой силы наглядно продемонстрировали свою недостаточность на фоне текущей ситуации на Украине. Также Боррель призвал страны Евросоюза вслед за НАТО увеличить расходы на оборонные нужды. Он отметил, что оборона не входит в компетенцию ЕС, поэтому его члены должны действовать самостоятельно, но координированно.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин

заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

