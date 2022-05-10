В ГД предложили ввести безвизовый режим въезда зарубежным ученым в РФ

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Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил упростить въезд в Россию ученым со всего мира.

"Предлагаю [создать режим въезда], чтобы научные сотрудники и те, кто занимается [новыми] технологиями, развитием этих вопросов, всех этих людей приглашать в Россию без виз, чтобы они работали на благо нашей страны", – приводит его слова РИА Новости.

По мнению парламентария, облегчить въезд зарубежным ученым нужно для того, чтобы они работали в российских научно-исследовательских институтах и университетах.

Ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко подчеркивал, что правительство РФ предпринимает максимум усилий для поддержки научного сообщества, поэтому массового оттока ученых из России в настоящее время не наблюдается.

Он отмечал, что кабмин круглосуточно занимается проработкой различных инициатив по поддержке науки совместно с министерством образования и науки. Все соответствующие предложения подвергаются комплексной оценке, а наиболее актуальные и эффективные рассматриваются на комиссии первого вице-премьера Андрея Белоусова.