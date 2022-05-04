База данных Web of Science стала недоступна для ученых из России

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Международная база данных научного цитирования Web of Science стала недоступна для ученых из России, сообщил вице-президент РАН Алексей Хохлов.

Он уточнил, что база не работает в известных ему научных институтах и вузах, передает "Газета.ру".

Ранее стало известно, что русскоязычная версия портала Downdetector, отслеживающего сбои в работе интернет-ресурсов, стала недоступна. При попытке перехода на сайт с российским национальным доменом происходит переадресация на международную версию сервиса.

Кроме того, Россия больше не значится в перечне региональных сайтов Downdetector.

Ситуация осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

