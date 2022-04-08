Чернышенко заявил об отсутствии массового оттока ученых из России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Правительство РФ предпринимает максимум усилий для поддержки научного сообщества, поэтому массового оттока ученых из России в настоящее время не наблюдается, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Об этом сообщает ТАСС.
"Государство, правительство со своей стороны будут делать все, чтобы максимально поддержать исследователей, научные коллективы, организации. Мы не видим пока массового, как пишут некоторые СМИ, оттока научных кадров, и это хорошая тенденция", – сказал он в ходе встречи с представителями научной отрасли.
По словам Чернышенко, кабмин круглосуточно занимается проработкой различных инициатив по поддержке науки совместно с министерством образования и науки. Все соответствующие предложения подвергаются комплексной оценке, а наиболее актуальные и эффективные рассматриваются на комиссии первого вице-премьера Андрея Белоусова.
"И дальше, когда проходит согласование (а с этим должны еще согласиться Минфин России и Минэкономразвития), эти меры выходят на уровень председателя правительства. Все это происходит оперативно", – отметил Чернышенко.
Он пояснил, что с начала пандемии правительство работает в так называемом режиме КС – "крайне срочно". Данный формат работы предусматривает согласование любого документа в течение трех часов, уточнил вице-премьер.
Ранее Владимир Путин рассказал о продолжении программы мегагрантов для ученых. Глава государства отметил важность привлечения к работе в России как местных молодых исследователей, так и зарубежных центров. Президент подчеркнул, что для страны важны лаборатории мирового уровня и возможности для пространственного развития.
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