В Superjob оценили проблему оттока IT-специалистов из РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Проблема оттока IT-специалистов из России в значительной степени преувеличена, в настоящее время такой тенденции не наблюдается, заявил президент сервиса по поиску работы Superjob Алексей Захаров. Об этом сообщает "Газета.ру".

Он пояснил, что некоторые IT-специалисты, работавшие в западных компаниях на территории России, были переведены за рубеж. В частности, так поступила компания Google.

"Но эти сотрудники и так не присутствовали на российском рынке труда. То есть они физически находились здесь, но ничего не создавали для локального рынка. Поэтому их отъезд никак не отразился на местной отрасли. Говорить, что IT-сектор стал одним из главных пострадавших с начала марта – сильное преувеличение", – сказал Захаров.

По его словам, сегодня большинство уехавших из России IT-специалистов уже вернулись на родину, поэтому текущая ситуация не характеризуется существенным оттоком кадров. Захаров добавил, что об этом, в частности, свидетельствуют данные Минцифры.

"Это никак не заметно на рынке. Люди, которые переехали временно в Ташкент, Армению или Грузию, абсолютное большинство из них продолжают работать в тех же российских проектах. То, что части айтишников нет на территории России, вовсе не означает, что они ушли с рынка труда", – заключил он.

Ранее глава группы InfoWatch Наталья Касперская сообщила, что в период с конца февраля по начало марта произошел массовый отток IT-специалистов из России.

По ее мнению, многие из них скоро вернутся в страну, однако им нужна поддержка. Речь не только о материальной стороне вопроса: например, не помешают различные PR-мероприятия, на которых специалистов успокоят, разъяснят им текущую ситуацию.

