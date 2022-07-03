Российские средства ПВО сбили два беспилотника ВСУ на подлете к Курску

Фото: Минобороны РФ

Российские средства ПВО минувшей ночью сбили в районе Курска два украинских БПЛА. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.

"Сегодня ночью на подлете к Курску наши ПВО сбили два украинских беспилотника "Стриж", – написал он, отметив, что никто не пострадал.

Старовойт также выразил соболезнования родным и близким погибших в результате обстрела Белгорода.

Ранее в Белгороде была слышна серия громких звуков, а также зафиксирован пожар в жилом доме. Позже стало известно, что повреждения получили порядка 50 домов, погибли три человека, еще четверо пострадали. Предполагается, что причиной инцидента может быть срабатывание средств ПВО.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

