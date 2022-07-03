Сенатор Клишас призвал к жесткому ответу на обстрелы со стороны ВСУ

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Обстрелы со стороны ВСУ, в результате которых погибли мирные жители, являются прямым актом агрессии, ответ на эти действия должен быть жестким. Об этом заявил член Совета Федерации Андрей Клишас.

"Если не будет сокрушительного военного ответа, то удары по нашей территории и гибель наших граждан будут продолжаться. <...> Киев совершил военное преступление и должен нести за это ответственность", – написал он в своем телеграм-канале.

Обстрелы со стороны Украины могут быть актом провокации, призванным вынудить Россию к жестокости, однако отсутствие адекватного ответа на подобного рода агрессию может быть воспринято как слабость РФ, считает сенатор.

По его словам, красными линиями для России являются нарушение ее суверенитета и территориальной целостности, а также покушение на жизни ее граждан.

В ночь на 3 июля в Белгороде была слышна серия взрывов, а также зафиксирован пожар в жилом доме. Позже стало известно, что повреждения получили порядка 50 домов, погибли три человека, еще четверо пострадали. Количество жертв затем увеличилось до четырех. Причиной инцидента стало срабатывание средств ПВО.

Также ночью российские средства ПВО в районе Курска сбили два украинских БПЛА "Стриж". В результате никто не пострадал.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

