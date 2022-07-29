Число погибших при обстреле ВСУ тюрьмы с пленными в Еленовке увеличилось до 53

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До 53 выросло количество погибших при ударе ВСУ по следственному изолятору в Еленовке, где находились пленные, сообщается в телеграм-канале штаба территориальной обороны ДНР.

Кроме того, 75 человек получили ранения.

"Преступный киевский режим целенаправленно уничтожает сдавшихся в плен украинских боевиков, чтобы замести следы военных преступлений, совершенных против мирного населения Донбасса, и тем самым заставить остальных продолжать боевые действия, а не сдаваться в плен группировке войск ДНР", – говорится в сообщении.

По данным штаба, удар был нанесен из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.

Ранее Минобороны России сообщило о том, что ВСУ ударили из реактивной системы залпового огня HIMARS по следственному изолятору, где находились пленные.

Удар произошел в районе населенного пункта Еленовка. В Минобороны это назвали очередной кровавой провокацией Киева, совершенной с целью запугивания украинских бойцов.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

