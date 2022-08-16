Генсек ООН посетит Украину – организация

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш посетит Украину на этой неделе. В ООН ожидают, что в ходе поездки Гутерреш проведет двустороннюю встречу с Владимиром Зеленским. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика.

Он отметил, что 18 августа Гутерреш посетит Львов, 19-го – Одессу, а 20-го – полетит в Стамбул.

"Как говорится в приглашении президента Зеленского, часть визита будет посвящена обзору работы черноморской зерновой инициативы. Мы ожидаем двусторонней встречи между генсеком и президентом Зеленским на определенном этапе", – сообщил Дюжаррик.

В ходе визита генсека ООН будет обсуждаться ряд вопросов.

"Не сомневаюсь, что вопрос АЭС и миссии по установлению фактов будет подниматься", – добавил представитель генсека ООН.

Ранее генсек ООН сообщил о запуске миссии по установлению фактов по обстрелу Еленовки. Он подтвердил, что ООН получила запросы от России и Украины о проведении расследования по данному инциденту.

По словам Гутерреша, миссия не будет иметь полномочий для инициации уголовного преследования. В настоящее время ООН прорабатывает задачи в рамках данной миссии.