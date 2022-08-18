Зеленский и Гутерреш видят завершение конфликта на Украине в переговорах – Эрдоган

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что президент Украины Владимир Зеленский и генсек ООН Антониу Гутерреш согласны с урегулированием украинского кризиса во время переговоров, передает РИА Новости.

"Я сохраняю свою веру в то, что война в конечном итоге закончится за столом переговоров. Господин Зеленский и Гутерреш согласны в этом вопросе", – заявил турецкий лидер.

Ранее Эрдоган прибыл во Львов для встречи с Зеленским и Гутеррешем. По информации турецких СМИ, турецкий президент предложит Владимиру Зеленскому организовать встречу с Владимиром Путиным.

Позднее сообщалось, что российские власти смягчили условия для начала возможной встречи президентов Украины и России. В частности, лидеры могут разработать дорожную карту по дальнейшим дипломатическим контактам.