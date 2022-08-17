Израиль и Турция договорились о восстановлении дипломатических отношений

14:38
Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
Премьер-министр Израиля Яир Лапид и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган договорились о восстановлении дипломатических отношений в полном объеме.
"После разговора между премьер-министром Яиром Лапидом и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом Израиль и Турция полностью восстанавливают дипломатические отношения", – приводит ТАСС текст заявления канцелярии израильского премьера.
Кроме того, было принято решение о возвращении послов и генконсулов в столицы двух государств.
В свою очередь, глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу подтвердил данную информацию.
"В рамках процесса нормализации и восстановления в полном объеме дипломатических отношений с Израилем Турция приняла решение назначить посла в эту страну", – сказал он на пресс-конференции в Анкаре, его слова приводит ТАСС.
В мае 2018 года МИД Турции высказал послу Израиля пожелание покинуть страну. С таким предложением к дипломату обратились на фоне эскалации в секторе Газа. Конфликт обострился из-за переноса посольства США из Тель-Авива в Иерусалим.
До этого Турция отозвала для консультаций своего посла в Тель-Авиве. Кроме того, Анкара созвала внеочередной саммит Организации исламского сотрудничества в Стамбуле.
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