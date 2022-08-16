Минобороны сообщило о нарушении Израилем линии разграничения на Голанских высотах

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Замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Олег Егоров сообщил о намеренном нарушении Израилем линии разграничения "Альфа" на Голанских высотах, передает ТАСС.

В своем заявлении представитель российского оборонного ведомства сослался на резолюцию Совбеза ООН.

"ВС Израиля целенаправленно осуществили нарушение линии разграничения "Альфа", пересекать которую они не имеют права в соответствии со взятыми на себя Израилем обязательствами по выполнению резолюции Совета Безопасности ООН №350 от 31 мая 1974 года по разъединению сторон сирийско-израильского конфликта", – объяснил Егоров.

В министерстве обороны РФ сообщили, что со стороны горы Телль-эль-Фарас в сторону населенного пункта эс-Сабах выехал танк Армии обороны Израиля. Машина проследовала к населенному пункту Айн-Айсах, где направила ствол в сторону позиций армии Сирии за линией разграничения "Браво". Затем танк вернулся на исходную позицию.

Ранее сообщалось, что российские воздушно-космические силы обнаружили и уничтожили группу террористов из группировки "Лива Шухада Эль-Карьятейн" в ходе воздушного патрулирования в Сирии.