Экс-премьер Израиля заявил, что для страны опасен кризис в отношениях с РФ

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Кризис в отношениях Израиля с Россией может привести к угрозе национальной безопасности, заявил бывший израильский премьер-министр и лидер партии "Ликуд" Биньямин Нетаньяху.

Он отметил, что премьер страны Яир Лапид и глава израильского Минобороны Бени Ганц ставят под угрозу безопасность Израиля.

"В последние дни я обеспокоен тем, что то, что мы строили годами, рушится прямо на наших глазах в последние недели. Это происходит из-за сочетания дилетантизма, безответственности и высокомерия", – приводит РИА Новости слова Нетаньяху.

Ранее Яир Лапид заявил, что возможное закрытие агентства "Сохнут" в Москве серьезно повлияло бы на отношения Иерусалима и России.

До этого министерство юстиции России попросило ликвидировать еврейское агентство "Сохнут". Минюст подал соответствующий иск в суд. Беседу по нему назначили на 28 июля.

Агентство "Сохнут" занимается возвращением на родину евреев, помогает репатриантам. Кроме того, организация работает с еврейскими общинами и ведет образовательные курсы.