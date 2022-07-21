Правительство Израиля направит делегацию в РФ из-за ситуации с агентством "Сохнут"

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Правительство Израиля решило направить делегацию в Россию из-за ситуации, связанной с ликвидацией агентства "Сохнут". Соответствующую информацию опубликовала канцелярия израильского премьер-министра Яира Лапида на сайте.
"При оценке ситуации было принято решение направить на следующей неделе совместную делегацию канцелярии премьер-министра, министерства иностранных дел, министерств юстиции и абсорбции, чтобы обеспечить продолжение деятельности еврейского агентства в России", – сообщили в ведомстве.
Лапид, в свою очередь, отметил, что еврейская община в России глубоко связана с Израилем, и ее значение возрастает при любом политическом разговоре с руководством РФ.
Ранее министерство юстиции России попросило ликвидировать еврейское агентство. Ведомство подало соответствующий иск в суд. Беседу по нему назначили на 28 июля.
Агентство "Сохнут" занимается возвращением на родину евреев, помогает репатриантам. Кроме того, организация работает с еврейскими общинами и ведет образовательные курсы.
До этого Генеральная прокуратура РФ признала нежелательной в России деятельность изданий Bellingcat и The Insider, выполняющих функции иностранных агентов. Как отмечают в ведомстве, деятельность указанных организаций угрожает безопасности и основам конституционного строя РФ.
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