Минюст РФ попросил ликвидировать еврейское агентство "Сохнут"

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Министерство юстиции России попросило ликвидировать еврейское агентство "Сохнут". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Басманный суд Москвы.

Минюст подал соответствующий иск в суд. Беседу по нему назначили на 28 июля.

Агентство "Сохнут" занимается возвращением на родину евреев, помогает репатриантам. Кроме того, организация работает с еврейскими общинами и ведет образовательные курсы.

Ранее Генеральная прокуратура РФ признала нежелательной в России деятельность изданий Bellingcat и The Insider, выполняющих функции иностранных агентов. Как отмечают в ведомстве, деятельность указанных организаций угрожает безопасности и основам конституционного строя РФ.

