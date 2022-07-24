В Израиле заявили, что ликвидация агентства "Сохнут" повлияла бы на отношения с РФ

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Возможное закрытие агентства "Сохнут" в Москве серьезно повлияло бы на отношения Иерусалима и России. Об этом заявил премьер-министр страны Яир Лапид на межведомственном совещании по этому вопросу.

Лапид поведал, что для Израиля важны отношения с Россией.

"Большая еврейская община в России важна и затрагивается в ходе всех дипломатических контактов с администрацией в Москве", – приводит заявление премьерской канцелярии ТАСС.

На встрече были подтверждены планы по отправке в Россию израильской делегации для контактов по вопросу агентства. Юристы могут поехать в Москву после получения одобрения на проведение переговоров.

"Премьер-министр дал инструкции делегации юристов <...> делать все возможное для поддержания юридического диалога наряду с продвижением на высоком уровне дипломатического диалога по этому вопросу", – добавили в канцелярии.

Ранее министерство юстиции России попросило ликвидировать еврейское агентство "Сохнут". Минюст подал соответствующий иск в суд. Беседу по нему назначили на 28 июля.

Агентство "Сохнут" занимается возвращением на родину евреев, помогает репатриантам. Кроме того, организация работает с еврейскими общинами и ведет образовательные курсы.

