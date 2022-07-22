Песков переадресовал вопрос об агентстве "Сохнут" в Минюст

Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал вопрос о причинах возможного закрытия автономной некоммерческой организации "Еврейское Агентство "Сохнут" в министерство юстиции России. Об этом сообщает "Газета.ру".

Официальный представитель Кремля подчеркнул, что этот вопрос связан не с "утечкой мозгов", а с соблюдением российского законодательства.

Ранее министерство юстиции России попросило ликвидировать агентство "Сохнут". Минюст подал соответствующий иск в суд. Беседу по нему назначили на 28 июля.

Агентство занимается возвращением на родину евреев, помогает репатриантам. Кроме того, организация работает с еврейскими общинами и ведет образовательные курсы.

