Песков заявил об отсутствии предпосылок для переговоров Путина и Зеленского

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Предпосылок для переговоров Владимира Путина и Владимира Зеленского сейчас нет. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Не усматриваем в настоящее время какой-то переговорной перспективы и по-прежнему констатируем отсутствие каких-либо предпосылок для таких переговоров", – цитирует представителя Кремля РИА Новости.

Так Песков отреагировал на слова украинского лидера, заявившего, что Украина в настоящее время не готова вести переговоры с Россией. Зеленский подчеркнул, что не видит желания России быть конструктивной. Он подчеркнул, что договор между Москвой и Киевом может быть заключен после того, как Россия покинет украинские территории.

Между тем глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не отказывается от переговоров с Украиной, но их затягивание усложняет процесс. Он добавил, что Москва знает, как достичь своих целей.

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, в свою очередь, выразил убежденность, что Россия рассмотрит возможность переговоров с Украиной лишь в случае ее готовности к безоговорочной капитуляции. Он подчеркнул, что речь идет о качественном сокращении Киевом своих вооруженных сил и полной денацификации.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

