В Армении выразили опасения, что ОДКБ может оставить регион

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Армению беспокоит, что Организация договора о коллективной безопасности (ОДКБ) может оставить Южный Кавказ, заявил спикер парламента республики Ален Симонян.

"В России говорили, что я критиковал ОДКБ, и я сказал, что да, мы ждем от ОДКБ более резких действий. Мы опасаемся, что ОДКБ может уйти из региона. Когда говорят, что Армения может выйти из ОДКБ, надо понять, вышла ли ОДКБ из региона?" – цитирует его ТАСС.

Симонян заявил, что Армения не против, если представители России и ОДКБ начнут мониторить ситуацию на границе с Азербайджаном. Он призвал их встать вдоль границы и посмотреть, кто нарушает режим прекращения огня.

Ситуация на армяно-азербайджанской границе обострилась в ночь на 13 сентября. По данным Еревана, военнослужащие Азербайджана совершили обстрел территории Армении с применением артиллерии, крупнокалиберного стрелкового оружия и беспилотников.

Отмечалось, что под обстрел попали позиции, расположенные в направлении Горис, Сотк, Джермук, Варденис, Капан, Артаниш и Ишханасар. Под атакой оказались и гражданские объекты.

Правительство Армении обратилось к России, ОДКБ и Совбезу ООН в связи с боевыми действиями на границе с Азербайджаном.



Пашинян заявил, что на границе с Азербайджаном пострадали 135 человек

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!