ВКС РФ сбили украинский Су-27 в ДНР

Фото: Минобороны РФ

Истребители российских Воздушно-космических сил сбили самолет украинских войск Су-27 в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на сводку Минобороны РФ.

Уточняется, что украинский самолет был уничтожен в районе населенного пункта Марьинка.

Также в ведомстве отметили, что средства ПВО сбили 9 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и устранили 7 беспилотников ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области, Русин Яр, Степное, Старомайорское, Владимировка, Угледар ДНР.



"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 400 самолетов, 218 вертолетов, 3 373 беспилотных летательных аппарата, 411 зенитных ракетных комплексов, 8 249 танков и других боевых бронированных машин", – подчеркнули в Минобороны.

9 марта ВКС РФ сбили самолет МиГ-29 ВСУ в воздушном бою в Запорожской области. Российские военные уничтожили украинский вертолет Ми-8 в районе населенного пункта Новогродовка ДНР. Помимо этого, ВСУ понесли потери в виде трех танков, трех пикапов, четырех автомобилей, а также четырех артиллерийских гаубиц.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

ВС РФ уничтожили более 50 украинских военных на запорожском направлении

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!