На Украине сообщили о первом применении ВСУ высокоточной бомбы JDAM

Фото: телеграм-канал "Политика Страны"

На Украине заявили о первом применении ВСУ высокоточной бомбы JDAM недалеко от села Курдюмовка под Артемовском, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на украинские СМИ.

В СМИ отметили, что в Сети опубликовали видео, на котором с дрона запечатлели удар ракеты по намеченной цели.

Высокоточную бомбу JDAM-ER можно устанавливать на неуправляемые бомбы, вес которых варьируется от 226 до 907 килограммов. После отделения от главного снаряда JDAM с GPS-наведением способна пролететь расстояние в 72 километра.

Кроме того, крылатая бомба может увеличивать дальность действия боеприпаса, на который она устанавливалась.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины обстреляли кладбище в Пологовском районе Запорожской области. Погибших и пострадавших в результате обстрела нет, надгробия получили сильные повреждения.

Член главного совета администрации региона Владимир Рогов заявил, что обстрел является очередным актом террора против гражданского населения региона со стороны украинского государства.

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