Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Воздушно-космические силы РФ сбили самолет МиГ-29 ВСУ в воздушном бою в Запорожской области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Вольнянск Запорожской области в воздушном бою сбит самолет МиГ-29 Воздушных сил Украины", – заявил он.

Конашенков отметил, что российские военные сбили украинский вертолет Ми-8 в районе населенного пункта Новогродовка Донецкой Народной Республики. Также Вооруженные силы России ликвидировали на донецком направлении более 135 украинских военных за сутки.

"На донецком направлении в ходе активных действий подразделений Южной группировки войск и огня артиллерии в районах населенных пунктов Красное, Семеновка и Первомайское Донецкой Народной Республики за сутки уничтожено более 135 украинских военнослужащих", – сказал Конашенков.

Помимо этого, украинская армия понесла потери в виде трех танков, трех пикапов, четырех автомобилей, а также четырех артиллерийских гаубиц.

На купянском и краснолиманском направлениях ВС РФ ликвидировали до 50 и до 115 украинских военнослужащих соответственно. На тех же направлениях в общей сложности ВСУ лишились 15 единиц техники.

На южнодонецком и запорожском направлениях российская армия ликвидировала до 65 украинских военных.

"В районе населенного пункта Воздвиженка Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов 110-й механизированной бригады ВСУ. В районе населенного пункта Часов Яр Донецкой Народной Республики уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50", – сообщил Конашенков.

До этого ВС РФ нанесли массированный удар по объектам военной инфраструктуры Украины в ответ на теракт в Брянской области. Ударами из строя были выведены предприятия оборонно-промышленного комплекса Украины, энергетического сектора и других отраслей.

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