Генсек НАТО предупредил Байдена, что мир станет опаснее в случае победы России на Украине

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предупредил президента США Джо Байдена, что мир станет опаснее в случае победы России в украинском конфликте. Об этом сообщает РИА Новости.

"Если президент Путин победит... мир станет опаснее, потому что это воодушевит другие страны, включая Китай", – заявил он.

На приеме у Байдена, Столтенберг также поблагодарил американского лидера за очередной пакет военной помощи Киеву. По словам генсека НАТО, украинские силы "добиваются прогресса" в ходе контрнаступления.

Он также подчеркнул, что чем больше земли ВСУ смогут захватить в ходе наступательной операции, тем сильнее их позиции будут за столом переговоров.

Ранее Столтенберг заявил, что точные сроки вступления Украины в НАТО назвать в данный момент невозможно. Он также подчеркнул, что в случае проигрыша Киева о членстве страны в Альянсе не будет речи.



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