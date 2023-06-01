Столтенберг заявил, что НАТО по-прежнему не считает себя участницей украинского конфликта

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Североатлантический альянс, несмотря на увеличение объемов поставляемой Киеву техники и вооружений, по-прежнему не считает себя участником украинского конфликта. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Он пояснил, что объемы поставок рассчитываются после анализа интенсивности боевых действий и полностью соответствуют эволюции конфликта. Столтенберг напомнил, что сначала организация направила Украине противотанковое оружие, после – артиллерию, средства ПВО и другое вооружение.

"Мы это делаем, поскольку считаем, что украинцы могут их использовать, чтобы занять больше земли. Но наш сигнал остается неизменным: НАТО не является участницей конфликта", – цитирует его ТАСС.

Госсекретарь США Энтони Блинкен ранее заявил, что НАТО планирует предоставить Украине "мощный пакет" военной и политической помощи на предстоящем саммите Альянса в Вильнюсе. Подробностей о содержании нового пакета Блинкен не сообщил. Встреча политиков в Вильнюсе состоится 11–12 июля.



Страны НАТО должны расширить свое военное производство – Столтенберг