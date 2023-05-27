США хотят максимально затянуть конфликт на Украине – МИД России

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Американские власти хотят максимально затянуть украинский конфликт, а также сделать его еще более кровопролитным. Об этом сообщил замглавы МИД России Михаил Галузин в интервью ТАСС.

Дипломат указал на то, что в последние месяцы Вашингтон и его союзники по НАТО заметно расширили объемы и виды вооружений, поставляемых на Украину, включая тяжелые танки, ракеты большого радиуса действия и прочее. А сейчас ведутся разговоры о поставках Киеву истребителей F-16.

Вашингтон и, в частности, Лондон стремятся повысить ставки в конфликте, чтобы максимально его затянуть, отметил Галузин.

Что касается громких заявлений киевских властей о предстоящем контрнаступлении, то подобные высказывания, по словам замминистра, являются отражением проводимой Западом линии на нанесение РФ стратегического поражения.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США продолжат оказывать военную помощь Украине в ближайшие недели и месяцы на фоне предполагаемого контрнаступления.

До этого Госдеп США одобрил возможную сделку по продаже Украине передвижного зенитно-ракетного комплекса NASAMS, а также сопутствующего оборудования на сумму около 285 миллионов долларов.

В ведомстве заявили, что эта сделка отвечает целям и интересам Вашингтона в сфере национальной безопасности.