В ЕС не смогли согласовать выделение Украине 500 млн евро военной помощи

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В Евросоюзе не смогли согласовать выделение военной помощи Украине на сумму 500 миллионов евро. Об этом сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

По его словам, главы оборонных ведомств стран ЕС не смогли прийти к единогласному решению по данному вопросу.

"Мы предложили уже восьмой пакет в размере 500 миллионов евро, по которому мы продолжаем переговоры. Надеюсь, что мы поочередно преодолеем все препятствия для утверждения этой помощи на техническом уровне начиная с этой недели", – цитирует Борреля РИА Новости.

Ранее глава европейской дипломатии заявил, что следует увеличить специальный фонд ЕС для компенсации военных поставок Киеву, поскольку подобные запросы достигли 10 миллиардов евро.

По словам дипломата, Венгрия блокирует выделение нового транша на вооружение для Киева, однако такую проблему удастся решить.

До этого во время встречи главы МИД Германии Анналены Бербок с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто между дипломатами произошла перепалка из-за вопроса венгерского банка ОТР и блокировки помощи Киеву.

