Боррель заявил, что ЕС должен компенсировать странам-членам военные поставки Украине

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Глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель заявил, что следует увеличить специальный фонд ЕС для компенсации военных поставок Киеву, поскольку подобные запросы достигли 10 миллиардов евро. Об этом сообщает РИА Новости.

"Государства-члены представили нам счета на десять миллиардов, что гораздо больше, чем ожидалось", – подчеркнул он.

По словам дипломата, Венгрия блокирует выделение нового транша на вооружение для Киева, однако такую проблему удастся решить.

До этого во время встречи главы МИД Германии Анналены Бербок с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто между дипломатами произошла перепалка из-за вопроса венгерского банка ОТР и блокировки помощи Киеву.

Бербок упрекнула Сийярто за отказ в одобрении дополнительной военной помощи Евросоюза Украине, а также уличила банк ОТР в нарушении международного права.

Ранее сообщалось, что Будапешт заблокировал передачу восьмого транша поддержки Украины на приобретение оружия из Европейского фонда мира на сумму 500 миллионов евро.