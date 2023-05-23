Главы МИД Германии и Венгрии во время встречи поругались из-за помощи Украине – СМИ

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Во время встречи главы МИД Германии Анналены Бербок с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто между ними произошла перепалка из-за вопроса венгерского банка ОТР и блокировки помощи Киеву. Об этом сообщает Politico.

По информации издания, Бербок упрекнула Сийярто за отказ в одобрении дополнительной военной помощи Евросоюза Украине, а также уличила банк ОТР в нарушении международного права.

Венгерский министр, в свою очередь, отверг все обвинения.

Ранее сообщалось, что Будапешт заблокировал передачу восьмого транша поддержки Украины на приобретение оружия из Европейского фонда мира на сумму 500 миллионов евро.

Петер Сийярто заявил, что Будапешт будет блокировать военные транши ЕС Киеву в условиях, когда банк ОТР находится "в списке международных спонсоров войны".