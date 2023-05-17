В МИД Венгрии заявили, что Будапешт будет блокировать военные транши ЕС Киеву

Фото: ТАСС/пресс-служба МИД РФ

Будапешт будет блокировать военные транши ЕС Киеву, заявил глава министерства иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.

"До тех пор, пока (венгерский банк. – Прим. ред.) OTP находится в списке международных спонсоров войны, мы не можем поддержать выделение Украине нового транша в 500 миллионов евро из Европейского фонда мира, мы не дадим этому зеленый свет", – передает РИА Новости слова главы венгерского МИД.

Ранее сообщалось, что Будапешт заблокировал передачу восьмого транша поддержки Украины на приобретение оружия из Европейского фонда мира на сумму 500 миллионов евро.

До этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил о готовности Москвы ответить на действия западных стран по накачиванию Украины оружием. Так он прокомментировал информацию о поставках Лондоном Киеву ракет большой дальности Storm Shadow. Пресс-секретарь президента РФ негативно оценил подобные шаги.

