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Российская сторона считает, что западные государства и дальше будут продолжать передавать Украине вооружение, однако Москва готова к такому развитию событий. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал информацию о том, что британские власти собираются передать Киеву ракеты Storm Shadow.

"Продолжается и будет продолжаться дальнейшая накачка вооружениями Украины со стороны стран коллективного Запада. Это плохо", – заявил пресс-секретарь президента РФ.

Вместе с этим он рассказал, что данные о якобы мирной миссии Святого престола по украинскому вопросу до сих пор отсутствуют у Кремля. По словам Пескова, российские власти будут продолжать внимательно следить за этой ситуацией.

О том, что Лондон передаст украинской стороне крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow, ранее сообщил министр обороны Британии Бен Уоллес. При этом глава МО добавил, что все обещанные Киеву танки Challenger 2 уже были доставлены.

Ситуацию прокомментировал вице-премьер крымского правительства – постпред республики при президенте РФ Георгий Мурадов, который заявил, что Лондон подобными шагами рискует опустошить территорию собственной страны.

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