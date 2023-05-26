США предоставят Киеву новые пакеты военной помощи в ближайшие недели и месяцы

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США продолжат оказывать военную помощь Украине в ближайшие недели и месяцы на фоне предполагаемого контрнаступления, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в интервью телеканалу CNN.

По его словам, ВСУ проведут контрнаступление на своих условиях и сами будут решать, когда, где и как они ударят.

"Мы сосредоточены на том, чтобы, пока они принимают эти решения и проводят эти операции, у них были все необходимые средства, возможности и подготовка. Это включает в себя пакеты военной помощи, как тот, о котором было объявлено только на прошлой неделе в Хиросиме", – подчеркнул Кирби.

Ранее Госдеп США одобрил возможную сделку по продаже Украине передвижного зенитно-ракетного комплекса NASAMS, а также сопутствующего оборудования на сумму около 285 миллионов долларов.

В ведомстве заявили, что эта сделка отвечает целям и интересам Вашингтона в сфере национальной безопасности, так как она предполагает оказание военной помощи партнеру, который поддерживает политическую стабильность и экономический прогресс в Европе.

Представители Пентагона добавили, что Украина испытывает срочную потребность в том, чтобы нарастить вооружение для защиты от российских воздушных ударов.