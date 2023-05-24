В США одобрили продажу Украине системы ЗРК NASAMS на 285 млн долларов

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Госдеп США одобрил возможную сделку по продаже Украине передвижного зенитно-ракетного комплекса NASAMS, а также сопутствующего оборудования на сумму около 285 миллионов долларов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Пентагон.

В ведомстве заявили, что эта сделка отвечает целям и интересам Вашингтона в сфере национальной безопасности, так как она предполагает оказание военной помощи партнеру, который поддерживает политическую стабильность и экономический прогресс в Европе.

Представители Пентагона добавили, что Украина испытывает срочную потребность в том, чтобы нарастить вооружение для защиты от российских воздушных ударов.

Конгресс США уже проинформировали об этой сделке, как отметили в оборонном ведомстве. Теперь у законодательного органа есть месяц на ее рассмотрение, а также возможную блокировку сделки.

Ранее представитель премьер-министра Соединенного Королевства Риши Сунака заявил, что атака украинских диверсантов на Белгородскую область не повлияет на поддержку Киева со стороны властей Великобритании.

До этого глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщил, что в Евросоюзе не смогли согласовать выделение военной помощи Украине на сумму 500 миллионов евро.