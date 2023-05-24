В Британии заявили, что продолжат поддержку Украины после событий в Белгородской области

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Атака украинских диверсантов на Белгородскую область не повлияет на поддержку Киева со стороны властей Великобритании. Об этом ТАСС сообщил представитель премьер-министра Соединенного Королевства Риши Сунака.

Представитель британского премьера пояснил, что действия страны направлены на помощь Украине, чтобы та могла защищать собственную территорию.

"Мы продолжаем помогать им в этой цели", – сказал собеседник агентства.

Как сообщалось ранее, в результате нападения на российский регион погиб один человек. Еще одна местная жительница скончалась в транспорте в момент эвакуации из населенного пункта. Причиной смерти женщины стала сердечная недостаточность. 13 человек были госпитализированы с ранениями.

Совершившие нападение на Белгородскую область члены украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) были ликвидированы военными Минобороны России. По информации ведомства, их оказалось более 70 человек.

