Небензя заявил, что НАТО хочет обострения конфликта, продолжая поставлять оружие Украине

Фото: 123RF/bumbledee

Количество поставляемого оружия на Украину свидетельствует от том, что НАТО хочет обострения конфликта, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. Об этом сообщает ТАСС.

"Западные страны упорно твердят, что не являются участниками конфликта, а лишь помогают Украине защититься. Однако в реальности все это ровно наоборот", – считает он.

Небензя добавил, что с момента прошлого заседания Совета Безопасности ООН, которое проходило в феврале, поток поставляемого оружия на Украину увеличился, что свидетельствует о настрое стран–членов НАТО на эскалацию.

"Поставки все более мощных систем вооружений в совокупности с продолжающейся передачей Киеву данных для нанесения ударов и обучением солдат ВСУ на своей территории делают эти государства не только участниками вооруженного конфликта с РФ <...>, но и соучастниками военных преступлений ВСУ и нацбатов", – подчеркнул он.

Постпред РФ сказал, что РФ сохранит за собой право на принятие мер по нейтрализации угроз в сфере безопасности, которые исходят от Украины.

Цели специальной военной операции будут выполнены, резюмировал он.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что лидеры стран Альянса примут многолетнюю программу военной помощи Украине для ее полного перевооружения по западному образцу во время саммита в Вильнюсе.

