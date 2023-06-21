ВС РФ отразили атаку ВСУ на южнодонецком направлении

Четыре атаки мотопехотных подразделений ВСУ, усиленных танками, отразили за сутки военнослужащие группировки "Восток". Они держат оборону на южнодонецком направлении. Здесь и на запорожском направлении идут самые серьезные бои.

По противнику работают из всех видов оружия, которое есть у российских бойцов. Только за последние сутки украинские войска потеряли более 250 солдат и офицеров, девять танков, американскую БМП Bradley и 12 боевых бронированных машин. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.