Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07:45

Политика

ВС РФ отразили атаку ВСУ на южнодонецком направлении

ВС РФ отразили атаку ВСУ на южнодонецком направлении

США могут выделить Украине еще 6 млрд долларов из-за ошибки в расчетах – СМИ

Эксперты рассказали, почему солдаты ВСУ стали чаще сдаваться в плен

Минобороны РФ показало боевую работу ЗРК "Тор-М1"

Российские саперы обезвредили неразорвавшийся снаряд в селе Белгородской области

Новости часа: в столице прошли первые консультации РФ и КНР по биобезопасности

Партия "Справедливая Россия – За правду" выдвинула кандидата на выборы мэра Москвы

Новости часа: решение по участию россиян в Олимпийских играх 2024 года еще не приняли

Российские военные взяли в плен группу солдат ВСУ

Минобороны РФ сообщило о безуспешных попытках наступления ВСУ по трем направлениям

Четыре атаки мотопехотных подразделений ВСУ, усиленных танками, отразили за сутки военнослужащие группировки "Восток". Они держат оборону на южнодонецком направлении. Здесь и на запорожском направлении идут самые серьезные бои.

По противнику работают из всех видов оружия, которое есть у российских бойцов. Только за последние сутки украинские войска потеряли более 250 солдат и офицеров, девять танков, американскую БМП Bradley и 12 боевых бронированных машин. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: Спецоперация на Украине
политикабезопасностьвидеоНикита ПименовАнастасия Бородина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика