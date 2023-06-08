Минобороны показало боевую работу военных РФ на краснолиманском направлении

На краснолиманском направлении российские артиллеристы применили метод огневого прочесывания. По противнику отработали расчеты реактивных систем залпового огня "Град".

Первый удар нанесли по месту в лесопосадке на удалении около 10 километров, где собирались для атаки военнослужащие и легкобронированная техника ВСУ. Второй залп дали уже по отступающим остаткам украинских подразделений.

Как заявили военные РФ, метод огневого прочесывания позволяет нанести противнику значительный урон. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.