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Минобороны показало боевую работу военных РФ на краснолиманском направлении

Минобороны показало боевую работу военных РФ на краснолиманском направлении

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На краснолиманском направлении российские артиллеристы применили метод огневого прочесывания. По противнику отработали расчеты реактивных систем залпового огня "Град".

Первый удар нанесли по месту в лесопосадке на удалении около 10 километров, где собирались для атаки военнослужащие и легкобронированная техника ВСУ. Второй залп дали уже по отступающим остаткам украинских подразделений.

Как заявили военные РФ, метод огневого прочесывания позволяет нанести противнику значительный урон. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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