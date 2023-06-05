Украина создала сеть диверсантов в РФ и передает им дроны – СМИ

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Украина создала в России сеть агентов и передает им дроны для осуществления диверсий. Об этом сообщает CNN со ссылкой на связанные с американской разведкой источники.

По информации телеканала, Украина завозит на территорию части беспилотников, которые в дальнейшем собираются и применяются в атаках. Подобным образом были собраны дроны, в мае атаковавшие Москву. На это указывает отсутствие данных об использовании в атаках американских дронов, говорится в сообщении.

В ночь на 3 мая беспилотниками попытались атаковать Кремль. Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) были сбиты военными, никто не пострадал. В Кремле случившееся назвали спланированным терактом и покушением на Владимира Путина.

Спустя почти месяц, 30 мая, БПЛА залетели в жилые дома на улицах Профсоюзной, Атласова и на Ленинском проспекте. Здания получили незначительные повреждения. В Подмосковье атаку зафиксировали в Одинцовском городском округе и в 500 метрах от Ильинского шоссе в Красногорске.

В Кремле возложили ответственность за произошедшее на киевский режим. По словам Пескова, атака на Москву стала ответом Украины на удар по центру принятия решений в Киеве.



Опубликован первичный список мест падения сбитых БПЛА на территории Подмосковья