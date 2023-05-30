В Кремле высказали уверенность в причастности Киева к атакам БПЛА на Москву

Фото: Агентство "Москва"/Воронин Денис

Кремль уверен, что за атакой беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Москву стоит киевский режим. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Очевидно, что это атака киевского режима. Это надо абсолютно четко понимать", – сказал он.

Песков считает, что атака на Москву стала ответом Украины на удар по центру принятия решений в Киеве. Совершенный 28 мая удар со стороны РФ он назвал "весьма эффективным", сообщает RT.

Информацию о произошедшем в режиме прямого эфира получал Владимир Путин. По словам представителя Кремля, президента РФ информировали сотрудники Минобороны, МЧС, а также власти Москвы и Подмосковья.

Прокомментировать факт падения части беспилотников в районе Рублевского шоссе Песков отказался.

30 мая БПЛА залетели в жилые дома на улицах Профсоюзной, Атласова и на Ленинском проспекте. Здания получили незначительные повреждения. В Подмосковье атаку зафиксировали в Одинцовском городском округе и в 500 метрах от Ильинского шоссе в Красногорске.

В Минобороны РФ считают, что к атаке БПЛА на Московский регион причастны украинские власти. Там заявили, что все беспилотники были ликвидированы.

Следственный комитет организовал проверку по этому инциденту. В свою очередь, генпрокурор РФ Игорь Краснов поручил прокуратурам Москвы и Московской области взять на контроль расследование обстоятельств атаки украинских БПЛА.

