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07 июня, 19:15

Происшествия

Владимир Путин прокомментировал удар по Каховской ГЭС в Херсонской области

Владимир Путин прокомментировал удар по Каховской ГЭС в Херсонской области

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Владимир Путин прокомментировал разрушение плотины Каховской ГЭС. Российский лидер провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Путин назвал происшествие "варварской акцией" киевских властей. Он заявил, что Украина с подачи своих западных кураторов по-прежнему делает опасную ставку на эскалацию боевых действий, открыто использует террористические методы и организует диверсии на территории России. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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