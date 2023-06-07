Владимир Путин прокомментировал удар по Каховской ГЭС в Херсонской области

Владимир Путин прокомментировал разрушение плотины Каховской ГЭС. Российский лидер провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Путин назвал происшествие "варварской акцией" киевских властей. Он заявил, что Украина с подачи своих западных кураторов по-прежнему делает опасную ставку на эскалацию боевых действий, открыто использует террористические методы и организует диверсии на территории России. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.