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Экономика

Правительство продлило упрощенный порядок для регистрации и ввоза лекарств

Правительство продлило упрощенный порядок для регистрации и ввоза лекарств

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Порядок упрощенной регистрации и ввоза лекарств, аналогов которых нет в России, будет действовать до конца 2024 года. О продлении срока процедуры сообщил Михаил Мишустин на оперативном совещании со своими заместителями.

Во время совещания премьер-министр также направил поздравление ко Дню эколога, который отмечается 5 июня. Как подчеркнул Михаил Мишустин, такая работа, как сохранение флоры и фауны, необходима для повышения качества жизни. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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