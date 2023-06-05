Правительство продлило упрощенный порядок для регистрации и ввоза лекарств

Порядок упрощенной регистрации и ввоза лекарств, аналогов которых нет в России, будет действовать до конца 2024 года. О продлении срока процедуры сообщил Михаил Мишустин на оперативном совещании со своими заместителями.

Во время совещания премьер-министр также направил поздравление ко Дню эколога, который отмечается 5 июня. Как подчеркнул Михаил Мишустин, такая работа, как сохранение флоры и фауны, необходима для повышения качества жизни. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.