Зеленский проведет экстренное заседание СНБО на фоне подрыва Каховской ГЭС

Фото: ТАСС/Алексей Коновалов

Президент Украины Владимир Зеленский в связи с ситуацией на Каховской ГЭС организует экстренное заседание Совета национальной безопасности и обороны страны. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на слова секретаря совета Алексея Данилова.

"Президент Зеленский принял решение о проведении экстренного заседания СНБО", – заявил он.

Данилов добавил, что на собрании планируется обсудить разрушение гидроэлектростанции.

В ночь на 6 июня ВСУ подорвали плотину Каховской ГЭС на Днепре. По мнению главы администрации Новокаховского городского округа Владимира Леонтьева, атака представляет собой теракт.

Глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко заявил, что на территории подтопления могут находиться около 14 населенных пунктов, в которых живут порядка 22 тысяч жителей. На место происшествия выехали три группы специалистов МЧС.

Оперативные службы приступили к эвакуации в нескольких населенных пунктах региона. В МАГАТЭ пояснили, что ситуация с ГЭС пока не представляет угрозы Запорожской АЭС.



Мэр Новой Каховки рассказал о состоянии Каховской дамбы