Российская ПВО перехватила противокорабельную ракету "Нептун" и 27 дронов ВСУ

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Российские системы ПВО за сутки уничтожили противокорабельную ракету "Нептун", а также 27 беспилотников украинской армии. Об этом рассказали в министерстве обороны РФ.

По данным ведомства, российские средства ПВО перехватили два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и две противорадиолокационные ракеты HARM.

В МО пояснили, что 27 украинских дронов были ликвидированы в районах населенных пунктов Шипиловка, Кременная, Софиевка, Житловка, Залиман в ЛНР, Кирилловка, Зайцево в ДНР, а также Мирное и Нестерянка в Запорожской области.

Ранее в оборонном министерстве сообщили, что российской стороне удалось уничтожить беспилотник ВСУ самолетного типа. В ведомстве уточнили, что посредством атаки украинские боевики пыталась осуществить террористическую атаку. В МО добавили, что дрон был ликвидирован самолетом морской авиации.

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