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Дроны, закупленные у Австралии, используются ВСУ для ударов по российским объектам. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ее комментарий приводится на сайте ведомства.

Захарова уточнила, что министр обороны Австралии Ричард Марлз до этого говорил, что дроны используются Украиной для военной разведки, а в пресс-релизе компании-производителя сказано, что БПЛА нужны для доставки предметов снабжения и наблюдательных миссий. Однако на самом деле они необходимы для ударов по территории России.

Она также добавила, что правительство Австралии, "верное русофобским установкам коллективного Запада, с энтузиазмом вносит свою лепту в антироссийскую кампанию, режиссируемую из Вашингтона".

Но из-за того, что не все жители Австралии поддерживают эту позицию, австралийское правительство хочет скрыть факты все большего втягивания страны в конфликт с Украиной, утверждает официальный представитель МИД РФ.

"Полагаем, что официальной Канберре, изымающей средства из национального бюджета для финансирования националистического режима в Киеве, следует задуматься над тем, что ее украинские контрагенты готовы использовать любые средства для дальнейшего разжигания войны, нанесения ударов по мирному населению", – отметила Захарова.

До этого издание The Sydney Morning Herald сообщало, что в ночь на 27 августа ВСУ использовали беспилотные летательные аппараты (БПЛА), которые закупили у Австралии, для обстрелов аэродрома, расположенного в Курске. По информации издания, дроны передали Украине в рамках очередного пакета военной помощи.

Ранее российская армия впервые ликвидировала танк Challenger 2, который Великобритания поставила Украине. В материале ссылаются на ролик, который, предположительно, был снят в районе села Работино Запорожской области. На видео можно увидеть горящий британский танк 82-й десантно-штурмовой бригады на обочине дороги.

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