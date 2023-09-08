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08 сентября, 16:18

Происшествия

ПВО сбила БПЛА в небе над Белгородской областью

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила в небе над Валуйским городским округом Белгородской области беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В Валуйском городском округе сработала наша система ПВО – сбит БПЛА самолетного типа. По предварительной информации, пострадавших нет", – написал он.

Результатом произошедшего стали поврежденные фасады трех частных домов и одной хозяйственной постройки. На месте происшествия работают оперативные службы региона.

До этого силы ПВО ликвидировали беспилотник в небе над северной частью Крыма. По информации главы региона Сергея Аксенова, БПЛА был запущен с украинской стороны. Он призвал местных жителей сохранять спокойствие и доверять информации, публикуемой только в проверенных источниках.

Средства ПВО за сутки перехватили 11 снарядов РСЗО HIMARS и авиабомбу JDAM

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